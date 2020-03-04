【新冠肺炎】伊朗最高精神領袖哈梅內伊下令全國進入備戰狀態

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）3月3日下令軍隊協助政府衛生部門防控2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳播，令該國整體進入備戰狀態。

綜合媒體3月4日報道，哈梅內伊3日發表講話稱，伊朗衛生部目前位於抗擊新冠肺炎的最前線，敦促伊朗各部門密切合作，向衛生部提供必要的幫助。同時，伊朗所有武裝部隊和與領導人辦公室有關單位也應該加入戰「疫」。

伊朗衛生部消息顯示，伊朗累計確診新冠肺炎病例中有77宗死亡個案，死亡率約3.29%。圖為伊朗民眾購買口罩以及一些預防藥物。（AP）

哈梅內伊說：「任何有助於公共衛生和預防疾病傳播的方法都是好的，而有助於傳播疾病的東西則是罪惡的。」

另一方面，伊朗國家電視台援引議員的話稱，目前，至少有23名伊朗議員的新冠病毒檢測結果呈陽性。

從首次宣布有確診病例以來，伊朗已經在不足兩周時間內成為中國境外確診病例數目第二多的國家，僅次於韓國。

據伊朗衛生部最新消息，伊朗新增新冠肺炎病例835宗，新增死亡病例11個。截至當地時間3日中午，伊朗累計確診病例有2,336宗，其中435人康復，77人死亡。