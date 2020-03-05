【新冠肺炎】日本宮崎縣首例確診　群馬和長野疑有騙徒借疫情詐騙

撰文：聯合新聞網
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日本宮崎縣出現首宗新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確認病例，為上個月從美國洛杉磯旅行回來的七十多歲男性。根據日本厚生勞動省5日清晨公布的最新統計，日本於4日新增30例，合計有317例確診。此外，日本國內還出現用新冠肺炎當藉口的詐騙案件。
日本放送協會（NHK）報道，這名住在宮崎市的男性於3月1日有發燒、疲倦等症狀，2日就醫，到了4日症狀沒有改善再次就醫，縣立衛生環境研究所採集樣本確定他受感染。該男住院中，狀況穩定。
這名確診患者在2月20日到26日與七十多歲的妻子前往洛杉磯旅行，上月27日回日本，從羽田機場飛到宮崎機場，再搭計程車回家，全程有戴口罩。同住的妻子沒有症狀，正採集樣本檢測中。
4日在日本新增30例的病患中，京都、東京、熊本、大阪共15人疑似參加演唱會遭感染，其中大阪確診者有3人上月皆有去大阪一間LIVE HOUSE看表演，疑也受到集體感染。
值得注意的是在日本群馬、長野分別有利用新冠肺炎的詐騙案。群馬縣有數人接到偽裝成水力公司的男子的電話，表示新冠病毒會附着在水管內，要求除菌費用。長野縣則有人假扮成保健所（衛生局）的職員，打電話做「衛教」並要求「順便告知家庭組成狀況」，疑為鎖定詐騙的對象。
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