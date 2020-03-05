【美國大選】彭博宣布退選　美媒：大灑5億美元「受辱」

美國大選3月3日「超級星期二」結果出爐。紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）僅在美屬薩摩亞（American Samoa）勝出。大灑5億競選的富豪彭博3月4日發表退選宣言：「很抱歉我們沒贏，但這仍是我生命中最好的一天，明天會更好。」

《大西洋》（Atlantic）月刊形容，彭博在短短16周花費5億美元，然後在首次出現在選票上的投票結束後12小時內宣布退選，創歷史在最短時間花掉最多錢，卻得到最少效果。

報道提到，身為猶太人的彭博3月1日在阿拉巴馬州出席非洲循道聖公會（AME）教會崇拜。他比黨內競選對手、前副總統拜登（Joe Biden）早到兩個小時，靜靜坐在那，直到起身發言後，在場十個人，給出的只有無聲的抗議。眾議院休厄爾（Terri Sewell）說，拜登不富裕，但憑本事贏得在教堂的一席之地。

《大西洋》指出，彭博之所以花時間出席教會崇拜，是因為競選總統必須接觸選民，尤其是在歷史上和情感上重要的地方。

美國《紐約時報》指，彭博的5億美元實驗有效，但成果不好。《華盛頓郵報》認為，彭博的問題是他錢花得太少。《紐約郵報》也指，彭博花的錢不夠進白宮。《紐約》雜誌旗下的《The Cut》也揶揄彭博，指5億美元本可以有多種好用途。