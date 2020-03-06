【新冠肺炎】美國馬里蘭州確診3宗　疫情逼近首都華盛頓

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2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，馬里蘭州（Maryland）3月5日確診3宗病例。鄰近馬里蘭州的美國首都華盛頓特區（Washington, D.C.）與維珍尼亞州（Virginia）目前尚未有疫情傳出，但已令人擔心疫情正在向首都逼近。

美國馬里蘭州3月5日出現首宗確診個案，疫情逼近首都華盛頓特區。圖為2月28日，美國衞生與公眾服務部長阿扎在華盛頓發表講話。（Reuters）

馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）5日晚間在安納波利斯（Annapolis）的記者會上表示，位在巴爾的摩（Baltimore）的州公共衛生實驗室已確診3宗武漢肺炎病例。這是該州首度確診病例。患者是一對70多歲的夫婦以及一名50多歲女子。

霍根稱，這3名患者是在出國旅行時感染病毒，目前情況良好，正在他們位於蒙哥馬利縣（Montgomery County）的家中隔離。霍根呼籲民眾不要驚慌，但要認真看待疫情，並持續追蹤最新疫情資訊。

華盛頓特區與鄰近的維珍尼亞州迄今尚未傳出疫情。世界實時統計數據網站Worldometer公布的資料顯示，美國目前確診病例累計至226個，其中13人死亡。

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