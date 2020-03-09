【新冠肺炎】《刺針》：各國可參考中國經驗　承擔風險果斷行動

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，醫學權威雜誌《刺針》（The Lancet）3月7日一篇文章指出，中國控制疫情的措施挽救成千上萬人生命，這很大程度上在於強大的行政體系，但各國仍可從中國的經驗中學習，承擔合理風險並採取果斷行動。

新冠肺炎：《刺針》評論認為，各國可從中國的經驗中學習。圖為2月14日武漢一所臨時醫院。（AP）

這篇題為《2019冠狀病毒病：太少、太遲？》（COVID-19: too little, too late?）的文章指出，雖然世衛尚未將疫情爆發定性為大流行，但可以肯定病毒會傳播到大多數國家。

各國亦爭先恐後地採取適當措施阻延病毒傳播，不過文章認為各國的行動仍是相對遲緩且不夠充分，並指出現在真正的危險是，各國在遏制疫情方面已經採取的應對措施太少又太晚。這與世衛對中國的評價形成鮮明對比，世衛稱中國的措施可能是最具雄心的計劃，認為是史上最敏捷且進取的防疫工作。

文章指出，中國的成功很大程度上取決於強大的行政體系，雖然其他國家缺乏中國般政治及經濟指揮與控制力度，但是各國領導人仍可從中國的經驗中學習。然而種種跡象表明，世界各國並未汲取中國的經驗。

文章表示，疫情對高收入國家及中低收入國家構成了不同的挑戰，各國政府需決定如何實施措施，不得不權衡道德、社會、經濟及健康風險。文章認為，證據顯示各國領袖應更迅速及更積極採取行動。

文章總結說，迄今為止有證據表明，中國政府在公共衛生的努力挽救成千上萬人生命。高收入國家正面臨各自的疫情爆發，各國必須承擔合理的風險，並採取更果斷的行動。

文章認為，限制公眾自由可能會對公眾生活及社會經濟帶來短期負面影響，但是各國應當拋棄這種恐懼，並視將限制公眾自由為控制疫情的措施之一，並自信地採取措施控制疫情。