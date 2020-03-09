【美股熔斷】特朗普稱汽油價跌是好事　怪罪「假新聞」推冧股價

美國總統特朗普在Twitter發文，稱汽油價格下跌對消費者來說是好事，此外他亦指摘是媒體「假新聞」導致股價下跌。

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

特朗普3月9日在Twitter上連發數則推文，首先是說現時太多假新聞，然後稱油價下跌對消費者是好事。他再一下則推文稱，沙特阿拉伯及俄羅斯在為油價及產量爭執，還有就是「假新聞」導致市場下跌。

此外他在這一輪的最後一則推文寫道：「去年3.7萬美國人死於流感。美國平均每年有2.7至7萬人死於流感。美國沒有什麼停運，人們生活和經濟活動如常。這一刻美國有546個確診感染冠狀病毒，22人死亡。大家想想吧。」

包括美國及歐洲的金融市場在9月3日因為原油減價戰以及投資者擔心2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散而下跌。美股觸發熔斷機制，俗稱「跌停板」，停市15分鐘後復市。

復市後買盤湧現，道指由低位23,549點，大幅將跌勢收窄835點，至1,400點。最新報企穩24,300點水平，仍跌逾5%。納指跌幅收窄至約4%；標指跌幅則收窄至5%。