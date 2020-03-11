【新冠肺炎】歐盟將設巨額基金應對　民眾指意大利變第二個武漢

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月10日表示，委員會將設立一個250億歐元的基金，以應對由新型肺炎引發的經濟危機。

歐盟27個國家現在都報告了新冠肺炎病例，其中大部分病例在意大利。圖為3月9日，意大利羅馬的警察向旅客詢問出行信息。（新華社）

路透社3月11日文章稱，歐盟領導人召開緊急視像會議後，馮德萊恩表示，歐盟將為應對新型肺炎的投資基金提供75億歐元的資金，以幫助當前受到疫情衝擊的行業。

「我將於本周向歐盟理事會和歐洲議會提議，向新冠肺炎的投資基金發放75億歐元，該基金的規模將最終達到250億歐元。」馮德萊恩在布魯塞爾的新聞發佈會上表示。資金將在未來幾周開始流向醫療體系、中小企業和勞動力市場。

「我們隨時準備使用所有必要的手段，」歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在同一場會議上表示。米歇爾稱，歐盟財政規則和關於國家援助的政策也將放寬，以促進公共支出。

彭博社3月19日文章報道，總理孔特（Giuseppe Conte）將疫情稱為意大利「最黑暗的時刻」。意大利新型冠狀病毒肺炎疫情應急委員會3月10日召開新聞發佈會，專員博雷利（Angelo Borelli）表示，截至當天18時，意大利累計最新確診新型冠狀病毒肺炎數據是10149例，較上一日增加977例，當天新增死亡病例168例，累計死亡631例，累計治癒1004例。

《紐約時報》3月8日文章稱，意大利是目前中國以外官方報告死亡人數最多、歐洲疫情最嚴重的國家，有民眾不安稱「我們就是新的武漢」。