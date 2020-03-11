【新冠肺炎】日本宣布320億港元抗疫計劃促進經濟

日本3月10日新增59例新冠肺炎病例，這是自日本疫情爆發以來單日最大增幅。為應對疫情對經濟的衝擊，日本將實施耗資為4308億日圓（約320億港元）的第二套措施計劃，以促進經濟增長。

日本現因新冠肺炎死亡人數已達19人。圖為2月28日，日本東京民眾在藥店外排隊購買口罩。（Reuters）

日本放送協會（NHK）3月11日表示，日本確診總數已上升至1278例，其中包括來自鑽石公主號遊輪的696例和從中國返回日本民眾中的14人。

路透社3月10日文章稱，日本10日宣布了第二套措施計劃，以應對新冠肺炎對經濟的影響，該措施重點是支持中小型企業。

該計劃總支出為4308億日圓，這顯示政策制定者在支撐脆弱的增長和遏制企業破產風險方面面臨很大壓力，一些公共事件的取消以及旅遊業的低迷可能會嚴重打擊日本經濟。

日本首相安倍晉三表示，日本政府將動用本財年預算儲備中約2700億日圓的剩餘資金，以幫助該計劃實施。

安倍晉三在政府經濟顧問委員會議結束時說「我將毫不猶豫或絕不拖延地進行必要和充分的經濟和財政管理，同時還要從現在開始充分確定經濟動向和疫情對民生的影響。」

文章稱，此舉可能會對日本銀行在3月18日至19日政策審查的決策產生影響，中央銀行將致力於確保遭受新冠肺炎影響的公司在本財年3月底之前，不會產生財政緊縮的情況。