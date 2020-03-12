【新冠肺炎】傳染病專家：再不採積極措施　美國將有數百萬人感染

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）總監福西（Anthony Fauci）11日在國會聽證會表示，若未採取適當措施，美國感染新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數可能多達數百萬人。

美國傳媒報道，福西告訴眾議院監督委員會，「我們會看到更多的新增病例，且情況將比現在還糟」，並稱美國疫情會惡化到何種程度，取決於防堵感染者入境和遏止病毒在境內傳播的成效。

眾議員要求福西估算美國會有多少人感染時，他表示，將「完全取決於我們如何應對」。福西說：「我無法給你一個數字。如果我們沾沾自喜，然後沒有採取積極的遏止和緩解措施，那這個數字可能會上升，可能是數百萬人。」

眾院監督委員會這場聽證會演變成一場黨派口水戰，兩黨相互指責將政府對疫情反應的失誤「政治化」，包括延誤廣泛篩檢新冠肺炎患者，這被視為美國病例數目激增的重要原因。

美國總統特朗普的公開言論和推文也是兩黨爭論焦點。民主黨員除了批評特朗普誤稱幾個月內即可取得疫苗，還抨擊他上周頭戴一頂「讓美國再次偉大」的競選帽，在美國疾病預防及控制中心（CDC）舉行記者會。民主黨籍議員康諾利（Gerry Connolly）說：「我們不會接受有關政治化的言論，你（特朗普）的話和命令都無法掩蓋政府沒有為這場危機做好準備，並讓生命處於危險的事實。」

美國疾病預防及控制中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）和衛生與公共服務部防備和應對助理部長卡德萊茨（Robert Kadlec）也出席同場聽證會。

【相關圖輯】新冠肺炎｜專家級防疫10招 和口罩一樣重要的還有…（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 33 + 32 + 31

【相關圖輯】武漢肺炎｜沒有中國遊客的日本景點 京都奈良大阪前後對比誇張（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

川普的突襲式防疫：美國對「歐洲申根區」封關30天，美軍外交官禁旅行

誤傳湯姆克魯斯確診新冠肺炎 民進黨女立委臉書道歉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】