【新冠肺炎】加拿大總理夫人確診患病　杜魯多遵醫囑暫不接受檢測

加拿大政府3月12日發表聲明，指總理杜魯多（Justin Trudeau）的妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）早前從英出國回國後出現感冒徵狀，並已接受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒檢測，來到3月13日，她確診患上新冠肺炎。杜魯多暫未有出現病徵，但他會進行14天的隔離。

加拿大政府12的聲明指，他接受醫生建議，指他沒有出現病徵，因此在自我觀察期間可以繼續日常活動。不過他為了安全起見，決定留在家中自我隔離和工作，直到蘇菲的檢測報告出現為止。

加拿大政府在13日的聲明指出，蘇菲跟從醫療建議，在這段期間進行隔離。文中指她感覺良好，但已採取所有建議中的預防措施。此外她的徵狀仍然溫和。

聲明指杜魯多健康良好，沒有徵狀。作為預防措施以及跟從醫生建議，他將會接受進行14天的隔離。此外他亦按照醫生建議，杜魯多在這個階段將不會接受測試，因為他沒有徵狀。根據相同原因，醫生稱最近跟他有接觸的人都沒有風險。

內文指他將繼續全面履行其總理職責，3月14日將對加拿大人發表演說。杜魯多今日會在電話進行多個會議。他已跟意大利、美國及英國的一些政府領袖進行對話。他亦就疫情參與一個內閣會議。他亦就當前經濟狀況已跟財政部長開會。

目前全球共有超過12萬宗確診個案，其中在加拿大有103宗病例，1人死亡。