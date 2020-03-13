【新冠肺炎・美國】美媒：特朗普私下擔心已受感染

曾與確診患者接觸的美國總統特朗普（Donald Trump）在公開場合自稱並不擔心感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），美國白宮亦表示他不需要接受測試。但美媒3月12日稱他私下對人說，擔心自己已受感染。

後來確診患病的巴西新聞官（右一）曾與美國總統合照，而且站在他身邊。這張發布到社交網絡上的照片，正是由他發布。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）首席白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）3月12日發文，指在特朗普在呼籲人們對冠狀病毒引起的恐慌保持冷靜，而即使他曾與1名後來確診的巴西官員接觸，白宮都在忽略外界所指總統需要接受測試的說法。阿科斯塔引述一名接近特朗普的消息人士對他說，總統私下說擔心自己可能受感染。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）日前訪問美國並與特朗普會面，1名同場的新聞官回國後證實確診俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病。不過特朗普則強調沒擔心自己的健康。

巴西政府3月12日發表聲明，指出該國新聞秘書Fábio Wajngarten證實確診。他日前與博爾索納羅訪問美國3天，7日一同到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會面，當時副總統彭斯（Mike Pence）亦在場。Wajngarten其後於Instagram上載4人合照，可見他站在特朗普旁邊。

特朗普12日在白宮與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面時表示，稱沒擔心。白宮其後表示，特朗普和彭斯與Wajngarten接近沒有交流，因此認為他們無需要接受檢測。而博爾索納羅已經接受病毒檢測，目前並沒有出現病徵。