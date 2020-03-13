【新冠肺炎】巴西媒體稱總統初步確診　博爾索納羅否認消息

英國《衛報》3月13日引述巴西媒體報道，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）初步確診感染新型冠狀病毒，官方目前未證實消息。博爾索納羅在上周曾與美國總統特朗普會面。 （更新：博爾索納羅其後在社交網站否認確診，稱自己的病毒檢測結果為陰性。）

該巴西媒體引述消息報道，博爾索納羅在第一次檢測結果呈陽性，將接受第二次檢測，預計今天內會有結果。

64歲的博爾索納羅上周曾訪美三日，期間與美國總統特朗普會面。他3月7日到訪佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會面，兩人當時有握手、共晉晚餐等，美國副總統彭斯（Mike Pence）也在現場。

美國總統特朗普、巴西總統博爾索納羅（中）3月7日在美國佛羅里達州的晚宴，右為美國副總統彭斯（AP）

🔻博爾索納羅3月7日與特朗普會面的情況🔻

巴西總統新聞秘書確診

博爾索納羅的新聞秘書魏因加滕（Fábio Wajngarten）之前在3月12日確診，魏因加藤3月初也有陪同博爾索納羅訪美，並曾與特朗普合照。

在魏因加滕確診後，特朗普稱不擔心受感染，也未有接受病毒檢測。但美國媒體則報道，特朗普私下其實擔心已受感染。

巴西總統新聞秘書魏因加滕（右一）3月7日與美國總統特朗普（右二）、美國副總統彭斯（左二）合照（instagram/fabiowajngarten）

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