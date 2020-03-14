【新冠肺炎】兩度出席「高危」場合　伊萬卡開始在家工作但非隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國蔓延，各地政要也出現受感染危機，其中美國總統特朗普（Donald Trump）長女、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）曾兩度出席有確診者的場合，包括與確診澳洲內政部長的一場會議及有確診巴西團代表的海湖莊園晚宴。白宮3月13日宣布伊萬卡（Ivanka Turmp）開始在家工作，但稱她「沒有出現病徵，所以不用自我隔離」。

澳洲內政部長達頓（右三）3月5日在美國與伊萬卡（右四）、巴爾（右五）等人會面，達頓之後在3月13日確診染疫（Twitter@AusintheUS）

白宮：達頓當時無病徵 美方高官不用隔離

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）3月初曾訪美與伊萬卡、美國司法部長巴爾（William Barr）等人會面，他之後在3月13日確診。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）同日發表聲明稱，白宮留意到達頓的確診消息。白宮稱，出於謹慎起見，伊萬卡即日起開始在家工作，但同時表明，伊萬卡沒有出現病徵，不用自我隔離。

聲明又指，由於在當天會面上，達頓沒有出現病徵，故此美方高級官員無需隔離。

🔻點擊觀看伊萬卡3月7日在海湖莊園晚宴的圖片🔻

伊萬卡近來曾兩度現身有確診者的場合，包括在3月5日，她與訪美的澳洲內政部長達頓等人在一場會議上會面，然後在3月7日，她與父親特朗普出席在海湖莊園的晚宴，接待巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）率領的訪美代表團，但之後巴西代表團內有至少4人確診，包括巴西總統新聞秘書魏因加滕（Fábio Wajngarten）、總統律師（Karina Kufa）、巴西駐美國大使福斯特爾（Nestor Forster）及巴西參議員特拉德（Nelsinho Trad）。

由於曾到訪過海湖莊園的多名訪客都確診感染新型冠狀病毒，特朗普3月13日在記者會上改口表示，很有可能會接受病毒檢測。

↓↓↓想觀看更多伊萬卡的圖片，請點擊放大觀看：

+ 13 + 12 + 11

🔻點擊圖表觀看美國疫情分布🔻