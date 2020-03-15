【新冠肺炎】西班牙宣布進入緊急狀態15天　首相夫人證實確診

西班牙的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診人數突破6千人，首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，當地進入為期15天的緊急狀態。

受到新型肺炎疫情影響，西班牙巴斯克地區首府維多利亞的街頭接近空無一人。（Reuters）

桑切斯表示，政府需要作出非常決定應對疫情，呼籲國民團結抗疫。他下令隨了藥房、糧食店及其他生活必需品店舖外，所有商店須暫停營業。

緊急狀態令亦限制所有民眾外出，要求他們只有在為購買食物或藥物丶去醫院丶上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。而中距離鐵路服務亦因此會減少，惟桑切斯沒提及空中交通的安排。

他指軍隊已經隨時準備出動抗疫，並認為抗疫時期會為令經濟大受打擊，因此承諾政府會推出經濟措施協助企業和僱員度過難關，幫助公司的資金流動等。另外他亦稱，原定在4月初於加利西亞（Galicia）及巴斯克（Basque）自治區的地方選舉不會如期舉行。

另外，首相辦公室表示，桑切斯的妻子貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）對新型冠狀病毒呈陽性反應，但強調兩夫婦的健康正常。