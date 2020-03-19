【新冠肺炎・措施】澳洲新西蘭宣布鎖國　印度實施宵禁

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

印度呼籲民眾遵守宵禁令 共同抗疫

印度總理莫迪（Narendra Modi）3月19日宣布，當地為阻止疫情擴散，國家會在22日試行宵禁令，時間從晚上7時至翌朝9時。他呼籲民眾遵守，並指如非必要，大家在未來數周避免外出或到醫院，他又要求65歲以上上民眾留在家中，同時強調國民無須搶購日常物資。

澳洲新西蘭宣布鎖國 非居民和公民禁入境

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月19日宣布鎖國，所有非澳洲居民和公民將禁止入境，措施當地時間3月20日晚上9時起生效。莫里森解釋，現時有約八成確診個案是從海外輸入或患者曾接觸有外遊紀錄的人士，所以決定全面封關。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）同日也宣布鎖國，所有非新西蘭居民和公民將禁止入境，措施當地時間3月19日午夜起生效。

美國紐約市祭出「限聚令」，下令餐廳及酒吧不再讓客人入內進食。圖為位於美國紐約世界金融中心的一個購物中心，平日這裏熙來攘往，3月16日鏡頭下的它儼如「死城」。（AP）

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韓國19日起對所有旅客實施入境管制

韓國由3月19日凌晨開始，將特別入境檢疫程序適用範圍，擴大至所有國家和地區。入境旅客不分國籍都要接受一對一發燒檢查，如有咳嗽、喉嚨痛等疑似感染症狀，須填寫健康申報表。旅客亦須提供在韓居住地址及聯絡電話號碼，並在手機上安裝報告個人健康狀況的應用程式。

美國暫停大部分國家和地區簽證服務

美國國務院3月18日宣布，受到新冠肺炎疫情影響，美國決定18日起在大部分國家和地區暫停提供移民及非移民簽證服務。發言人並未提及有那些國家、以及多少國家的服務會暫停。她表示「在資源允許的情況下」，美國駐外使領館會繼續提供緊急簽證服務，以及美國公民的服務。

新西蘭提升旅遊建議至最高級別

新西蘭外長彼得（Winston Peters）3月19日發表聲明指，政府已提升旅遊建議至最高級別，呼籲民眾切勿外遊。他指這是政府首度發出相關建議，反映目前面臨的疫情狀況非常嚴峻。

英國3月20日起全面停課

英國政府3月18日宣布，3月20日起全面停課，直到另行通告為止。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，大部分學校將於20日起停課，只有部分會開放予醫護人員等的子女。首相約翰遜（Boris Johnson）則表示政府必須停課來壓制疫情爆發，而原定在5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會暫停。

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特朗普啟動《國防生產法案》

美國總統特朗普（Donald Trump）3月18日宣布，因應新冠肺炎疫情，他已經啟動國防生產法案（Defense Production Act），擴大政府權力，加快生產口罩、保護衣等的防疫裝備。

特朗普並指，政府會派出兩艘醫療船，其中一艘會駛到疫情最嚴重的紐約，另一艘則會在西岸部署。

紐交所下周一起關閉交易大堂

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）將於3月23日起暫時關閉交易大廳，全面改用電子交易系統。據當地傳媒報道，其中一個關閉的原因是當地有兩名員工確診感染病毒。所有紐約證券交易所的市場，仍然會在正常交易時段內運作。

葡萄牙進入緊急狀態

葡萄牙3月18日宣布，全國進入15天緊急狀態，以阻止新冠肺炎疫情蔓延。在緊急狀態之下，葡萄牙可能會推出一些措施，包括限制民眾流動、臨時徵用企業、暫停罷工權，以及限制抗議活動和公共集會等。政府也可部署武裝部隊來執行有關措施。