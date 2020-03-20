【新冠肺炎・措施】印尼雅加達進入緊急狀態　阿根廷全國封城

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

印尼首都雅加達未來2周進入緊急狀態

印尼首都雅加達（Jakarta）3月20日宣布，該省未來2周會進入緊急狀態。省長巴斯維丹（Anies Baswedan）表示，酒吧、溫泉浴場及戲院等公共娛樂場所將在3月23日起關閉，公共交通工具會提供有限度服務。他呼籲企業讓員工在家工作。

海地宣布緊急狀態封鎖邊界

海地3月19日出現首兩宗確診個案，政府同日宣布緊急狀態。總統莫伊茲（Jovenel Moise）19日表示，所有港口、機場及邊境會在19日午夜起關閉，但貨運不受影響。他指，學校、大學、禮拜場所及工業園區將會關閉，並在20日起每晚8時到隔天早上5時實施宵禁。

韓國22日起對所有從歐洲入境人士作病毒檢測

韓國政府3月20日宣布，22日起將對所有從歐洲入境的韓國國民及外國籍旅客進行病毒檢測，並要求長期居留韓國的人士自我隔離兩周。衛生部門會每日通過電話向短期逗留的旅客查詢其健康狀況。

馬來西亞禁止口罩出口及提高口罩價格上限

馬來西亞國內貿易合作及消費事務部（Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry）3月20日公布，停止出口所有外科口罩，以及將三層口罩的零售價上限由一片80仙（約1.4港元）提升至2令吉（約3.5港元），希望鼓勵本地製造商生產更多口罩，及有助外國廠商抵銷進口成本。

俄會就疫苗原型進行動物測試

俄羅斯消費者保健監管機構3月20日表示，該國科學家開始就疫苗原型進行動物測試。試驗在新西伯利亞（Novosibirsk）一個實驗室進行。

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vektor State Virology and Biotechnology Centre）已基於6個不同的技術平台研發出疫苗原型，會在3月23日進行測試，以期觀察它們有多有效，以及需注射多少劑量。

斯里蘭卡推遲大選

南亞國家斯里蘭卡本於4月25日進行國會選舉，但宣布它將延遲進行。

該國18日宣布禁止所有外來飛機航班，為時2周，以及在一些地方實行宵禁。宵禁在當地時間20日下午6時至23日早上6時進行，即香港時間20日晚上8時30分至23日早上8時30分。

土耳其延遲所有大型活動

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）發布命令，延遲國內所有有關科學、文化及藝術活動。命令項下，所有會議、活動，不論戶內或戶外舉行，都將延遲至4月底。

印度3月22日試行宵禁 籲民眾自願留在家

印度總理莫迪（Narendra Modi）3月19日發表全國電視講話，呼籲13億民眾進行一天的宵禁，並在22日進行。他呼籲民眾當天在早上7時至晚上9時自願留在家中，以測試國家在抗疫時採用強硬措施的能力。

杜特爾特稱國內飢民可到軍營要求食物

菲律賓呂宋島（Luzon）3月17日起封島，民眾只有在購買食物、藥物以及必需品時才可出門。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）20日指出，因封島而陷於困境的民眾，可以到全國各地軍營要求提供住宿和食物。

圖為3月17日菲律賓馬尼拉一個超級市場門外，人們在排隊時保持距離。（AP）

阿根廷全國封城至月底

阿根廷政府3月20日起執行全國居家隔離至31日，除到超市藥房購買生活必需品、藥品外，不得外出；警察部隊會在街上盤查，不守規定者將受罰。

沙特暫停國內航班巴士鐵路14天

沙特阿拉伯國家通訊社（Saudi Press Agency，SPA）引述內政部消息人士報道，該國3月20日宣布暫停所有國內航班、巴士、的士與鐵路運輸，自21日起生效，為期14天。

美加州州長求援中央政府 下令「封州」

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）公布一個令人擔憂的預測數字，加州約4000萬人口中，未來8周可能逾半數會受感染。他19日發布命令，要求全州民眾留在家中，告訴他們在疫情大流行期間，只在有需要時才出外。

美國發出最高外遊衛生警示

美國務院3月19日因新型冠狀病毒大流行發出最高的全球第4級外遊衛生警示，呼籲國民不要外遊。第四級的旅遊警示是「不要外遊建議」，「因2019冠狀病毒病，建議美國公民避免任何國際旅遊。

第四級的建議不是法律上禁止人們出國，而是就威脅生命的危險進行嚴重的警告，以及這個級別的建議是為戰區以及有不受控危險情況的國家而設，例如有疾病出現或金融崩潰的地方。」

圖為3月19日，美國紐約布魯克林的道路電子告示版在在顯示抗疫訊息。（AP）

澳洲新西蘭宣布鎖國 非居民和公民禁入境

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月19日宣布鎖國，所有非澳洲居民和公民將禁止入境，措施當地時間3月20日晚上9時起生效。莫里森解釋，現時有約八成確診個案是從海外輸入或患者曾接觸有外遊紀錄的人士，所以決定全面封關。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）同日也宣布鎖國，所有非新西蘭居民和公民將禁止入境，措施當地時間3月19日午夜起生效。

韓國19日起對所有旅客實施入境管制

韓國由3月19日凌晨開始，將特別入境檢疫程序適用範圍，擴大至所有國家和地區。入境旅客不分國籍都要接受一對一發燒檢查，如有咳嗽、喉嚨痛等疑似感染症狀，須填寫健康申報表。旅客亦須提供在韓居住地址及聯絡電話號碼，並在手機上安裝報告個人健康狀況的應用程式。

美國暫停大部分國家和地區簽證服務

美國國務院3月18日宣布，受到新冠肺炎疫情影響，美國決定18日起在大部分國家和地區暫停提供移民及非移民簽證服務。發言人並未提及有那些國家、以及多少國家的服務會暫停。她表示「在資源允許的情況下」，美國駐外使領館會繼續提供緊急簽證服務，以及美國公民的服務。

新西蘭提升旅遊建議至最高級別

新西蘭外長彼得（Winston Peters）3月19日發表聲明指，政府已提升旅遊建議至最高級別，呼籲民眾切勿外遊。他指這是政府首度發出相關建議，反映目前面臨的疫情狀況非常嚴峻。

英國3月20日起全面停課

英國政府3月18日宣布，3月20日起全面停課，直到另行通告為止。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，大部分學校將於20日起停課，只有部分會開放予醫護人員等的子女。首相約翰遜（Boris Johnson）則表示政府必須停課來壓制疫情爆發，而原定在5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會暫停。

特朗普啟動《國防生產法案》

美國總統特朗普（Donald Trump）3月18日宣布，因應新冠肺炎疫情，他已經啟動國防生產法案（Defense Production Act），擴大政府權力，加快生產口罩、保護衣等的防疫裝備。

特朗普並指，政府會派出兩艘醫療船，其中一艘會駛到疫情最嚴重的紐約，另一艘則會在西岸部署。

紐交所下周一起關閉交易大堂

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）將於3月23日起暫時關閉交易大廳，全面改用電子交易系統。據當地傳媒報道，其中一個關閉的原因是當地有兩名員工確診感染病毒。所有紐約證券交易所的市場，仍然會在正常交易時段內運作。

葡萄牙進入緊急狀態

葡萄牙3月18日宣布，全國進入15天緊急狀態，以阻止新冠肺炎疫情蔓延。在緊急狀態之下，葡萄牙可能會推出一些措施，包括限制民眾流動、臨時徵用企業、暫停罷工權，以及限制抗議活動和公共集會等。政府也可部署武裝部隊來執行有關措施。