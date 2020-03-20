【新冠肺炎】疫情阻礙英歐談判　難趕及年底期限前「和平分手」

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，英國和歐盟國家面臨嚴峻的考驗。原定本周舉行的英歐談判因應疫情而要押後，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）3月19日宣布確診。本來已經毫不容易的談判，如今更加難趕及年底期限前達成協議。

英國和歐盟國家疫情同樣嚴峻。3月19日，倫敦的地鐵站內有乘客候車。（美聯社）

英國1月31日正式脫歐，踏入為期約一年的過渡期。2021年1月1日前，英國仍要遵守歐盟的貿易、旅遊和商業規定。雙方需要在期限前就未來的貿易、安全等方面合作達成協議。巴尼耶3月初與英方代表弗羅斯特（David Frost）舉行首輪談判，之後因為疫情惡化而未有新一輪會面的計劃。

路透社報道，歐盟官員私下愈來愈多提到，不認為英歐能夠在年底前達成協議。不過政府不願公開表明有關觀點，擔心被指是談判策略，用來逼使英國妥協。

布魯塞爾智庫歐盟政策中心（European Policy Centre）的代表祖萊格（Fabian Zuleeg）表示，在短期和長期存在重大醫療保健挑戰的情況下，經濟挑戰已經迫在眉睫，沒有政治上足夠的時間和注意力成功達成英歐協議。他認為，雙方最合適的做法是延長過渡期，將脫歐帶來的負面影響押後。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月18日表明不會延長過渡期，指無意更改現有的法律規定。根據安排，倫敦最遲可以於6月提出延長過渡期，最多延長兩年。若年底前雙方無法達成協議，英國或要為歐盟新的2021-27年聯合預算案「埋單」。