【新冠肺炎・印度】總理莫迪宣布「封國」21天

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案增加3月24日宣布，自午夜起「封國」21天。民眾將不能踏出家門一步。該國總理莫迪（Narendra Modi）稱這是為了拯救印度以及每一位印度人。

莫迪24日在全國電視演說中表示：「為了拯救印度以及每一位印度人，政府會大膽推出一個全面禁令。」他補充說，如未來21天不能控制疫情，國家的情況將倒退21年。

他說此舉會有經濟代價，但拯救民眾生命是政府最優先事項。他說，根據專家意見以及其他國家經驗顯示，社會疏離（Social distancing）是唯一對抗疫情的方法。

印度為防新型冠狀病毒肺炎疫情擴散祭出力措施，來到3月24日更是宣布全國「鎖國」21天。圖為艾哈邁達巴德的警員及民防職員當眾懲罰違反禁足令的市民，讓他們雙手拉着耳朵做下蹲起立。（AP）

該國首都新德里23日晚開始已實行「封城」，24日是封城後首天。當地人除必要工作外，無人上街。市長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）宣布，市內過去40小時沒有新增病例。

新德里3月2日起出第一個新冠肺炎確診病例後疫情惡化，全國累計確診病例已達469個，且有10人死亡。根據印度衞生和家庭福利部統計，新德里迄今累計確診個案29個，其中1人死亡，有6人痊癒。

凱傑里瓦爾因新德里每天都有新增案例，宣布自23日晚6時起到31日實施「封城」措施。