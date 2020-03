【新冠肺炎】歐盟官員呼籲警惕中國慷慨政治

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在歐洲正在惡化,中國的局勢穩定下來後,開始對歐洲提供援助,但是對於中國的援助,歐盟官員3月23日呼籲要保持警惕。

歐盟態度有變 呼籲警惕中國

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)3月23日在歐盟對外行動署網站上發表一篇題為《新冠病毒大流行和它正在創造的新世界》(The Coronavirus pandemic and the new world it is creating)的文章稱,新冠肺炎將重塑世界,還不知道危機何時結束,但可以肯定的是到結束時,世界將會大不相同,會怎樣改變將取決於我們今天做出的選擇。

博雷利說:「一場全球話語權之戰正在進行,其中時機是一個關鍵因素」,他說,目前的焦點已經從歐洲幫助中國轉向中國幫助歐洲。「中國在大張旗鼓地傳遞一個信息,那就是,與美國不同,中國是個負責任和可靠的夥伴」。

博雷利又指:「對於歐洲來說,我們能肯定的是,隨着疫情的爆發和我們應對疫情的進展,人們的看法會再次改變。但是我們必須明白,這其中有地緣政治的成分,包括通過杜撰和『慷慨政治』(politics of generosity)來爭奪影響力的鬥爭。有了事實,我們需要保衛歐洲不受誹謗者的攻擊。」

隨着歐洲逐漸取代中國和亞洲,成為全球新冠疫情重災區,中國開始向一些歐洲國家輸出醫療設備和防護裝備。法國、奧地利和匈牙利等國都相繼獲得來自中國的援助。中國除了向意大利贈送醫療設備外,還派出一隊醫療小組到當地參加救治患者。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)3月18日分別以英文、法文、德文三種語言錄製視像講話,感謝中國為歐盟抗擊新冠肺炎疫情提供支持。