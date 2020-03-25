【新冠肺炎】歐盟官員呼籲警惕中國慷慨政治

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在歐洲正在惡化，中國的局勢穩定下來後，開始對歐洲提供援助，但是對於中國的援助，歐盟官員3月23日呼籲要保持警惕。

歐盟態度有變 呼籲警惕中國

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月23日在歐盟對外行動署網站上發表一篇題為《新冠病毒大流行和它正在創造的新世界》（The Coronavirus pandemic and the new world it is creating）的文章稱，新冠肺炎將重塑世界，還不知道危機何時結束，但可以肯定的是到結束時，世界將會大不相同，會怎樣改變將取決於我們今天做出的選擇。

博雷利說：「一場全球話語權之戰正在進行，其中時機是一個關鍵因素」，他說，目前的焦點已經從歐洲幫助中國轉向中國幫助歐洲。「中國在大張旗鼓地傳遞一個信息，那就是，與美國不同，中國是個負責任和可靠的夥伴」。

博雷利又指：「對於歐洲來說，我們能肯定的是，隨着疫情的爆發和我們應對疫情的進展，人們的看法會再次改變。但是我們必須明白，這其中有地緣政治的成分，包括通過杜撰和『慷慨政治』（politics of generosity）來爭奪影響力的鬥爭。有了事實，我們需要保衛歐洲不受誹謗者的攻擊。」

隨着歐洲逐漸取代中國和亞洲，成為全球新冠疫情重災區，中國開始向一些歐洲國家輸出醫療設備和防護裝備。法國、奧地利和匈牙利等國都相繼獲得來自中國的援助。中國除了向意大利贈送醫療設備外，還派出一隊醫療小組到當地參加救治患者。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月18日分別以英文、法文、德文三種語言錄製視像講話，感謝中國為歐盟抗擊新冠肺炎疫情提供支持。