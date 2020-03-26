【新聞背後】病毒檢測量不足　為何英國未能測試更多人？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在英國持續，首相約翰遜（Boris Johnson）政府在加強防疫措施同時，亦試圖加大病毒檢測數量，但當中遇到甚麼問題，又有何考量？

病毒檢測重要性

病毒檢測的主要原因有兩個：第一是醫學監察，以確認疑似病例有無確診；第二是試圖了解病毒傳播，以追踪與確診者的密切接觸者。

廣泛的病毒檢測可確保更有效的隔離，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球國家積極檢測，以遏止大流行。

新冠肺炎：英國政府試圖加大病毒檢測數量，圖為3月12日英國一所病理實驗室的樣本病毒測試。（AP）

英國政府的打算

英國目前僅對住院患者進行病毒檢測，截至3月24日，英國共有90,436人接受病毒檢測，每日平均檢測5000至6000人。當局會將檢查樣本送到實驗室處理，這個過程需要一段時間。

當局正尋求購買更大容量的機器，以大幅增加檢測數量，希望將測試規模在3月底前，擴展到每日1萬多個；並在4月底之前擴展到每日2.5萬，以覆蓋英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS）員工。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）警告，有關購買可能會在全球陷入瓶頸。英國廣播公司（BBC）報道，當局已購買350萬套血液抗體測試套件，並評估測試是否有效，若證明有效後很快會推出。

英國公共衛生部（Public Health England）教授皮科克（Sharon Peacock）指出，若獲得批准，民眾可以由亞馬遜（Amazon）訂購測試套件，或到Boots藥店測試。

新冠肺炎：英國首相約翰遜3月23日宣布限制居民外出，圖為當地市面情況，有垃圾桶還貼上叫民眾回家的標語（AP）

為何英國不測試更多人？

英國廣播公司（BBC）便指出，檢測規模主要取決於不同國家的資金、設備及人手等資源。目前英國還未有能力大規模檢測，所以必須優先考慮「國民保健服務」員工。

這亦與病毒的傳播程度有關。愛丁堡大學伍爾豪斯教授（Mark Woolhouse）指出，醫學監察及追踪密切接觸者至關重要，尤其是在早期階段。不過若超出遏制階段，檢測的作用可能就會減弱。

諾丁漢大學（University of Nottingham）分子病毒學家鮑爾斯（Jonathan Ball）認為，當前的測試體系還遠遠不夠，若要研究病毒的傳播如何產生影響，就必須在社區進行更廣泛檢測。