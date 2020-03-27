【新冠肺炎・日本】東京3大賞櫻徑關閉　迪士尼重開延期

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，東京確診個案數目在23日開始連續4天創單日新高。東京都政府3月27日宣布，即日起關閉上野恩賜公園、井之頭恩賜公園及代代木公園內的賞櫻路徑，直至賞櫻季結束。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月26日日本民眾在東京上野恩賜公園賞櫻。（Getty）

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日本東京都政府3月4日已呼籲民眾不要到公園賞櫻，以減少病毒傳播。不過，不少民眾趁着3月20日至22日的連假外出賞櫻。東京都政府27日表示，即日起關閉3個都立公園賞櫻路徑，到櫻花季結束為止。

3個公園允許遊客進入，但可以觀賞櫻花的路徑及廣場會被關閉。公園內的運動設施和燒烤廣場亦會暫停開放至4月12日。

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新冠肺炎疫情持續，不單影響公共設施的運作，私人公司營運的主題樂園亦大受影響。

東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的營運商東方樂園公司（Oriental Land Co.）3月27日表示，兩大主題樂園會繼續關閉直至4月19日。這個決定再一次令由2月29日開始的暫停營業情況延長。