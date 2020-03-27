【約翰遜染疫】英國首相確診感染新冠病毒　開始在家隔離但不停工

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布，他確診感染新型冠狀病毒，他稱已開始在家隔離，但仍會繼續領導政府的抗疫工作。

約翰遜：正自我隔離

55歲的約翰遜在Twitter拍攝影片表示，他在過去24小時出現輕微症狀，包括發燒與持續咳嗽，然後病毒檢測結果呈陽性。

他稱，自己目前正自我隔離，但會繼續透過視像會議領導政府的抗疫工作。他稱「我們會一起打倒它（疫情）」，並提醒民眾要留在家中。

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

隔離期間：職員放膳食在門口

英國首相府表示，約翰遜在出現輕微病徵後，在英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）的建議下接受病毒檢測。約翰遜會按指引在唐寧街住所自我隔離7天。

在隔離期間，約翰遜會通過視像會議繼續工作，飲食方面，工作人員會把膳食放在門口，讓約翰遜再去取餐。

曾稱不會停止與民眾握手

約翰遜3月3日曾稱，疫情不會讓他停止與民眾握手，他甚至稱在醫院時也有與每一個人握手，包括確診染疫的病人。

▼疫情下的英國

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未婚妻懷孕 料分開隔離

《太陽報》報道，由於約翰遜的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）懷孕，約翰遜將與她分開隔離。目前未知西蒙茲有否接受病毒檢測。

約翰遜3月25日曾到下議院接受質詢，另有英國媒體報道，約翰遜曾與財政大臣、衛生大臣接觸，估計該兩名高官或也要接受隔離。但路透社之後引述政府消息稱，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）未有自我隔離。



英國白金漢宮則表示，約翰遜上一次見英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）是3月11日。