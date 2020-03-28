【新冠肺炎】英媒：呼吸機很重要　助病人爭取時間對抗炎症與康復

全球目前有接近60萬人確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），當中不少病重人士需要呼吸機輔助呼吸。它繼口罩之後成為疫情下炙手可熱的醫療必需品。究竟呼吸機是什麼，它有什麼作用？為何它對患者來說很重要？英國廣播公司（BBC）3月27日在報道中進行解說。

簡而言之，當疾病導致肺部衰竭時，呼吸機會接管人體的呼吸過程。它讓病人有獲得最大的生存機會，為醫療人員治理病人爭取時間。

它有什麼用？

患者呼吸困難時，醫生會用呼吸機把氧氣注入患者肺部，為他們緩解病徵。

呼吸機什麼是？

呼吸機分為有創呼吸機和無創呼吸機。有創呼吸機要用管插入呼吸道，以此向患者輸送氧氣，可說是協助他們戰勝病魔的工具。

它配有加濕器，可調整氧氣的溫度與濕度，讓病人吸入的空氣能與其體溫相配。醫生還會同時給病人服用放鬆呼吸道肌肉的藥物，令他們的呼吸能完全交由機器調節。

專為病情嚴重人士而設的深切治療部（ICU）通常都配備有創呼吸機，以確保病人體內的含氧量可維持正常水平。

四百個呼吸機3月24日抵達位於布魯克林的紐約市緊急事故管理局倉庫，圖為其中一個一個呼吸機。（Reuters）

病徵較為輕微的患者無需使用有創呼吸機，醫生可以用無創呼吸機來輔助他們呼吸。使用無創呼吸機不需要插管，僅需要為病人戴上面罩、鼻罩或口罩，讓病人吸入壓縮空氣或合成氣體。它的好處是能減少飛沫傳播的機率。

它為何重要？

世界衛生組織（WHO）數據顯示，有六分之一感染新冠肺炎的人是病情嚴重的。他們會出現呼吸困難的病徵。

英國重症監護協會的拉哈（Shondipon Laha）博士告訴英國廣播公司（BBC），雖然使用呼吸機存在風險，不過呼吸機在某些時候是「讓氧氣進入患者（體內）的唯一方法」。