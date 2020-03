【新冠肺炎】美國死亡人數若能降至10萬或以下　特朗普稱已是幸運

截至香港時間3月30日下午1時16分,美國新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)累計病例達到142,502個,包括2,509死亡個案。美國是全球疫情最嚴重的國家。

美國總統特朗普(Donald Trump)3月29日在白宮舉行記者會,稱美國或會有10萬或更多人死於疫情。他說如能將死亡人數由原先預計可能達到的220萬,控制在10萬至20萬之內已是非常好的事。

他說:「我們如能將它(死亡人數)保持在10萬或低於10萬,這會是一件好事」。(If we can hold that down to 100,000 or less, it would be a good job.)他的意思是,如能做這一點,美國已是幸運。

他說:「如我們能將它(死亡人數)壓低、正如我們所說、去到10萬——這是一個可怕的數字,但它可能會比這少得多,但達10萬。我們原先預計的是10萬至20萬。(如能做到這個,)我們全部都已做得非常好。(So if we can hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number, maybe even less, but to 100,000, so we have between 100 and 200,000, we all together have done a very good job.)

他在記者會上亦宣布,在本月中實行的社交防疫措施,由原本至4月12日延長至4月30日,以阻止新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。