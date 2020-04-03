【新冠肺炎】曾緊急求助美國海軍　羅斯福號航母艦長遭革職

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，美國海軍4月2日表示，已解除航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克羅澤（Brett Crozier）的職務。

羅斯福號航母艦長克羅澤早前緊急致函美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船。（Reuters）

克羅澤早前緊急致函予美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船，他在信件中寫道：「現在並非打仗，艦上官兵不需要犧牲」，又指出病毒在船上急速散播，同時因艦上先天空間有限，乘員不可能奉行14天檢疫與保持社交疏離措施，要求儘快在關島岸上提供合適的檢疫設施，供全艦官兵下船使用。

美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）在聲明中表示，克羅澤的信件有透過指揮鏈（chain of command）傳遞，惟他未有好好保證它不會洩露開去。路透社周四較早前曾引述多名美國官員的消息，指克羅澤被革職的原因並非因為他寫下有關信件，而是因為海軍方面相信是他把信件內容洩露給媒體，違反良好秩序和紀律原則。

羅斯福號自3月24日首度有3名軍人確診後，染病人數持續上升，現時已增至逾100人確診。該艘航母載有5000名船員，目前停泊在關島附近；海軍官員1日表示，有約1000人已經上岸，未來數日將總共有最少2700人上岸。