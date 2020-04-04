【美國疫情】羅斯福號艦長求救信外洩後遭革職　船員英雄式歡送

COVID-19新冠肺炎在美國海軍「羅斯福號」航空母艦上快速擴散，指揮官克羅澤上校（Brett Crozier）為此發出求救備忘錄，經《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）獨家披露後，遭海軍部代理部長莫德里（Thomas Modly）拔官撤職。3日晚間，克羅澤在關島最後一次離艦，獲得艦上士兵英雄式歡送。

多部影片3日在Facebook流傳，可見被解職的克羅澤上校獨自走下舷梯時，機庫內的士兵鼓掌高喊向他致敬，還可聽見拍片者稱，「這就是你為一位最棒艦長的送行方式」，「The G.O.A.T.（史上最偉大），為大家著想的人」。

莫德里代理部長強調，沒有證據顯示克羅澤將備忘錄外洩給媒體，但他不應將影本廣傳給20到30人，導致包括莫德里在內的長官都還沒看過就見報，並批評他「極惡劣的判斷」引發「風暴」，又「錯誤呈現航艦上的實際狀況，製造不必要的恐慌」。

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不過，有一群士兵透過NBC新聞匿名嗆聲，指莫德里才讓他們失去信心，還稱克羅澤備忘錄既不驚人、也不煽情，純粹在敘述「羅斯福號」面對的嚴峻事實。

「羅斯福號」前指揮官已奉命緊急回鍋，莫德里代理部長則指克羅澤不會被勒令退役，將調職靜候調查，結果將決定他是否會受到紀律處分。

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