【美國大選】奧巴馬宣布支持拜登代表民主黨出戰總統選舉

美國總統大選在11月舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）的對決基本上已沒有懸念，後者除了獲主要對手桑德斯（Bernie Sanders）表態支持外，前總統奧巴馬（Barack Obama）亦於4月14日正式宣布支持這位前白宮拍檔。

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020

奧巴馬於片中表示，選擇拜登為副總統是自己人生其中一個最佳決定，對方亦成為好友。他亦相信拜登擁有成為總統的一切條件。

奧巴馬在2017年卸任至今，甚少提及或評論特朗普的政策，他亦在民主黨初選時避免影響選情。如今選情明朗，預計他之後會現身拜登的競選活動，運用自己的影響力爭取不同階層人士支持。

奧巴馬與拜登曾在2009至2017年之間一同於白宮共事。（AP）

桑德斯放棄總統競選活動不足一周，在13日宣布支持拜登。他呼籲所有美國人、民主黨人、無黨派人士以及眾多共和黨人，一同團結支持拜登。

桑德斯表示，民主黨人應該把打敗特朗普當成優先任務。他又說：「我們必須讓特朗普僅成為一任總統。」，並稱將盡自己所能實現這個目標。

對拜登來說，桑德斯的支持是至關重要。拜登必須彌合民主黨根深蒂固的意識形態分歧，以組建一個可以擊敗特朗普的聯盟。民主黨的不團結是希拉里（Hillary Clinton）在2016年輸給特朗普的原因之一。

桑德斯這次表態支持拜登，或許是希望避免這場選戰重蹈2016選舉年的覆轍，桑德斯4年前表態支持希拉里之前，經歷了一場漫長而激烈的提名戰。

不過目前希拉里及丈夫、前總統克林頓（Bill Clinton）則尚未表態。