【新冠肺炎】心臟副作用致11患者死　巴西緊急終止氯喹實驗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，美國總統特朗普大力吹捧抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）及氯喹（Chloroquine）有療效。不過有研究顯示，高劑量使用這類藥物，可能會帶來心律不整等致命的副作用。 最近巴西的一個小型臨床實驗，就因11名患者連續6日使用高劑量氯喹後喪命，導致實驗緊急終止。

新冠肺炎：抗瘧疾藥物羥氯喹及氯喹仍需要更多研究證明它們的安全以及成效。圖為印度其中一款羥氯喹片劑。（AP）

巴西研究團隊4月11日在醫學論文網站medRxiv發表最新研究成果，指出多達11名新冠肺炎患者在實驗中喪命，導致研究緊急終止。

研究涉及亞馬遜州馬瑙斯（Manaus）81名住院新冠肺炎患者，當中近半患者持續5天、每日服用450毫克氯喹兩次；其餘患者就每日服用一次600毫克氯喹，持續10天。

研究人員在實驗第3日，開始觀察到服用更高劑量的患者出現心律不整的情況。到第6日，更有11名患者不幸死亡，導致高劑量組實驗需緊急終止。

研究醫生：中國使用劑量太高

參與這項研究的醫生拉塞爾達（Dr. Marcus Lacerda）表示，研究發現，中國使用的劑量太高，毒性非常強，會害死更多病人。研究人員又指出，由於低劑組患者不足，所以無法推斷氯喹是否有效，認為未來還需要更多研究作評估。

《紐約時報》（The New York Times）報道，儘管研究存在局限，但傳染病醫生及藥物安全專家均表示，該研究提供進一步的證據，證明羥氯喹及氯喹對某些患者可能造成重大傷害，尤其是致命的心律失常風險。