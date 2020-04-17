英國研究：洗完手用紙巾抹　比用乾手機更能移除病原體

英國兩個機構4月17日發表的一項研究指出，如雙手沒有徹底清洗乾淨，使用紙巾拭擦會更有效移除病原體。多國衛生部門都在強調，在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的防疫作戰中，用肥皂和清水洗手的重要性。

受到污染的手是細菌傳播的主要途徑，藉由手部接觸將病原體散播到門把、水龍頭等物體表面，其他人在碰觸這些物體表面後，再用手來摸臉而導致感染。

英國里茲大學（University of Leeds）和里茲教學醫院全民健保信託基金會（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）合作的一項小型研究顯示，如果沒有適合潔淨雙手，以紙巾擦乾是移除手上殘留微生物比較有效的方式。

以里茲大學的穆拉（Ines Moura）為首的、有份撰寫報告的研究人員表示：「我們相信我們的研究結果和控制目前在全球蔓延的新型冠狀病毒有關係。」她說「洗完手後較好的乾手的方式，是應該以紙巾擦拭，如此可以降低病毒污染以及傳播的風險」。

在研究中，4名自願參與研究的人的手上有噬菌體，他們在洗手時未把噬菌體洗掉。噬菌體是一種病毒，能夠感染細菌，但對人體無害。

然後他們以紙巾或噴射式烘乾機弄乾手部，再觸摸門把、電話、階梯扶手、聽診器等物體表面。研究人員發現紙巾和噴射式烘乾機都可降低手部污染。

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他們在採集11個物體表面樣本中，發現其中10個污染比較多，它們都是以噴射式烘乾機弄乾的雙手所遺留下來的。

用噴射式烘乾機弄乾手部後觸摸的物件表面全都發現微生物，污染程度是使用紙巾弄乾手部的平均10倍。

這項研究尚未經同行評審。它原本預定在今年的歐洲臨床微生物暨感染症會議（European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases，ECCMID）上發表，但這個原訂4月在法國巴黎舉行的會議因疫情關係取消。