【新冠肺炎】特朗普稱美國是「呼吸機之王」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國持續蔓延，美國死亡人數已增至3.9萬、確診人數達逾73.5萬。但美國總統特朗普（Donald Trump）仍稱美國在抗疫方面有正面的跡象，並指自己是從上一任政府手上繼承了一個爛攤子，之後將這個國家變成「呼吸機之王」。

特朗普剛過去的1周最為外界所留意到的，是他與一些州長就是否解除封鎖措施發生爭議，以及他與其公共衛生團隊就檢測資源不足進行反駁。在美國死亡人數已增至3.9萬、確診人數達逾73.5萬之際，他在4月18日仍稱：「我們看到很多正面的跡象，病毒（疫情）已過高峰。」

他將話題繞回上任的政府之上，稱自己從奧巴馬政府手上繼承了一件「破爛的垃圾」。他說：「我們繼承了一個破爛的可怕的系統，我們的櫃子本來空蕩蕩，現在我們將這些醫院的櫃子裝滿（物資）。」

特朗普在同一場合提到，美國現在已趕上呼吸機的需求，因為引用《國防工業生產法》 （Defense Production Act）加快生產以及與州政府合作。他說在呼吸機生產方面，美國現在領先其他國家。

他說：「在所有事情中最困難的事情是（生產較當時國內有的）20倍的呼吸機，現在我們是呼吸機之王，我們有呼吸機……我們將很快為其他國家提供幫助。」他補充說美國每周都會製作呼吸機。