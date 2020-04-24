朝鮮變節官員：金正恩繼承者可能是金平日　金與正資歷過輕

韓國《東亞日報》4月24日報道，最近關於朝鮮國務委員會委員長金正恩的健康異常傳聞四起，朝鮮勞動黨第一副部長金與正為繼承人的可能性也不斷被提及。

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朝鮮官職最高的脫北者、前駐英國公使太永浩（近期更名為太救民）4月23日在韓國KBS電視台一檔名為「金景萊（音譯）的最強時事」的廣播節目中表示，「現在掌握朝鮮政權的大都是六七十歲的高官，在他們看來，金與正完全還是『孩子』」，「金正恩陷入危重狀態或者死亡的消息不會馬上引起朝鮮內部的混亂」。

太永浩表示，「那麼近身輔佐金正恩的人會不會將金與正定為新的繼承人，成為了最大的問題」，「還是說藉此機會重新選擇朝鮮領導人，這將是朝鮮領導層最為苦惱的問題」。

金與正（左）是金正恩最信任的人之一。（Getty）

太永浩提及金正恩的叔父、前朝鮮駐捷克大使金平日，強調稱，「還有另外一個選項」。

金平日是朝鮮第一代領導人金日成與第二任妻子金聖愛的兒子，因為長相酷似金日成，而且品行端正，曾被視為金日成接班人的有力人選，但在與金正日的權力爭奪中，他不幸落敗，被金正日列為「白頭血統」的旁枝，一直在海外使館輾轉任職。

韓國國家情報院院長徐薰2019年11月29日證實，金平日日前已經返回朝鮮。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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不過，日本《讀賣新聞》引述1名熟悉韓美日三方談判的消息人士指出，朝鮮自2019年底已啟動應急接班計劃，年底於平壤舉行的朝鮮勞動黨中央委員會總會上就已決定，如果金正恩由於死亡等原因無法行使職務，所有權限將轉由金與正代為執行。

消息指，自此後，以金與正名義向黨政軍下達的指令多達數項。金與正本月獲補選為勞動黨中央政治局候補委員，韓國上月抗議朝鮮展開實彈演習時，金與正首度以自己名義發表公開聲明，評擊美韓聯合軍演，證明她在朝鮮政權中心地位。

而韓國《朝鮮日報》認為，在實為王朝體制的朝鮮，如果金正恩遭遇不測，繼承權力的第一順位是金正恩的子女。但已知的消息顯示，金正恩的子女均未滿10歲，因此繼承體系可能變得非常複雜。