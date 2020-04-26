【新冠肺炎】特朗普與普京發表易北河會師75周年聯合聲明

在全球新型冠狀病毒肺炎疫情大流行的背景下，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表帶有「放下分歧」、「信任」、「合作」字眼的聯合聲明格外引人注目。

白宮與克宮官網4月25日均發表特朗普與普京紀念《易北河（Elbe）會師75周年聯合聲明》。1945年4月25日，美國軍隊與蘇聯軍隊在德國易北河勝利會師，成功將納粹德國攔腰截為兩段，為二戰的最後勝利奠定基礎。

普京（左）2019年6月28日與特朗普會晤，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天在G20告訴記者，特朗普當時非常積極地響應了普京邀請他參加勝利日遊行的提議。（Reuters）

美國《華爾街日報》和《國會山報》（The Hill）均以「罕見」評價美俄發表聯合聲明的一致態度。

《華爾街日報》同時還引述知悉起草聯合聲明過程的消息人士透露，這份聲明的共識，是象徵意義的；目的是向公眾證明兩國能夠「放下分歧」。白宮甚至還在是否公布該聲明出現爭議，有官員認為，它或可能削弱華府對莫斯科的強硬立場。

美國前情報分析師斯騰特（Angela Stent）對《華爾街日報》說：「我確定這是俄羅斯的倡議。」「普京想要美方的印證，今天的俄羅斯就像蘇聯一樣，是個偉大的政權。」

文章還指出，美俄對上一次共同紀念易北河會師，要追溯至2010年。

《莫斯科時報》評價的側重點不同，稱聯合聲明是普京和特朗普對信任和合作的強烈呼聲。