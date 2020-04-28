韓國統一部長暗示金正恩正常施政　稱朝鮮無異常情況

韓國統一部4月28日稱，朝鮮領袖金正恩病危的傳聞泛濫，形容出現「虛假資訊疫情」（Infordemic）。 韓國統一部部長金煉鐵在國會外交統一委員會發表工作報告的簡報時稱，韓方有足夠情報力量支持，稱基本上認為朝鮮無異常動向。

韓聯社28日報道，金煉鐵說金正恩雖缺席太陽節（金日成生日）參謁活動，但金日成生日紀念宴會以及中央報告大會等活動都因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消。他指參謁錦繡山太陽宮的活動也可能簡化。

圖為朝鮮政府4月12日發放沒有標明日期的照片，相中朝鮮領導人金正恩在朝鮮西部視察防空部隊。（AP）

金煉鐵強調自己能如此自信說朝鮮沒有異常，是因韓國有足夠情報力量支持。有關金正恩接受心血管手術後在元山療養的說法，他答道，對熟知朝鮮內情的人來說這是假新聞。

有國會議員問他金正恩是否身在平壤，金煉鐵稱這屬於情報範疇，不宜在公開場合透露有關情況。

工作報告的簡報的內容亦指出，朝解媒體不斷報道金正恩辦公的消息，暗示其正常施政。

↓↓↓由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的、攝於4月21日的衛星圖片顯示，一列相信是屬於朝鮮領導人金正恩的專用列車上周停在朝鮮東部沿海城市元山市。