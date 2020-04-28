巴西最高法院批准調查總統　博爾索納羅涉妨礙司法公正

巴西最高法院4月27日批准對總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因政治動機試圖干擾警方調查一事進行調查。

法院27日批准對總統博爾索納羅進行調查後，巴西債券和巴西貨幣雷亞爾下跌，博爾索納羅面臨自他2019年1月上任以來最嚴重的政治危機。

司法部長莫羅（Sérgio Moro）4月24日辭職，他指控總統無故解僱聯聯邦警察部長。隨後，聯邦檢察官辦公室向最高法院提要求就此展開調查。

有關發現已交予檢察總長，這可能導致針對總統的一場政治審判，或是令博爾索納羅被控作偽證。聯邦警察將有60天時間對莫羅進行查問。

在新任衛生部長泰希（Nelson Teich）4月17日的宣誓就職儀式上，博爾索納羅（左）向即將離任的衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）致以問候。（AP）

莫羅在辭職時說，總統曾在多個場合跟他說，他想讓聯邦警察部長換人，換上一個可讓他取得調查內容以及情報報告的人。他亦指總統尋求干預涉及其家庭成員的調查。

法國媒體以及巴西媒體取得最高法院法官的文件，當中列出針對博爾索納羅7項措控，包括瀆職以及妨礙司法公正。調查可能會涉及博爾索納羅家庭成員。總統及其子否認他們有任何不當行為。

博爾索納羅稱聯邦警察局是自行辭職的，但莫羅稱這不是真的，以及他沒有簽核任何辭呈。

如果調查確認相關指控屬實，國會將可決定是否啟動彈劾程序。不過起訴總統需有國會下議院批准，然後才能在最高法院審理。下議院中博爾索納羅的支持者佔多數，所以起訴總統的情況料不會發生。

如博爾索納羅被起訴，他的總統職務會暫停，由副總統暫代，可達180天。如果他在庭審被判有罪，他將被逼下台。

在這個風波中引爆政治炸彈的莫羅並非等閒之輩。他還是擔任法官時主持過警方行動代號「洗車行動」（Operation Car Wash）的洗黑錢調查，意外揭發國營巴西石油公司（Petrobras）獻金醜聞。他其後成為博爾索納羅內閣中最受民眾歡迎的部長。在總統任內發生一連串危機中，是他的存在鞏固民眾對政府的支持，以及保住該國法治備受尊重的形象。