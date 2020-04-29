中國指摘美國軍艦闖入西沙領海　美國防部回應

中國軍方聲稱美國一艘軍艦非法進入西沙群島中國領海之後，五角大樓回應稱，美軍將依照國際法繼續航行和行動。

中國國防部4月28日在其網站刊登美國軍艦非法闖入西沙領海的聲明，中國南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美國海軍「巴里號」導彈驅逐艦未經允許非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視，並予以警告驅離。聲明稱，美方挑釁行徑嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，南區部隊將堅決維護國家主權與安全，堅定維護南海和平穩定。

美國之音（VOA）4月28日文章稱，針對中國軍方的聲明，美國國防部發言人伊斯特伯恩（Dave Eastburn）在回應美國之音時說「美國將在國際法所允許的任何地方繼續飛行、航行和活動。」

美國海軍稱，將「巴里號」導彈驅逐艦部署在第七艦隊作戰區域的前沿，是為了維持印太地區的安全與穩定，但軍方沒有對「巴里號」導彈驅逐艦這次在西沙群島航行一事提供任何行動細節。

「巴里號」導彈驅逐艦是常駐日本橫須賀美國軍港、近來在西太平洋海域十分活躍的一艘伯克級驅逐艦。它配備神盾作戰系統、多種型號的導彈，作戰範圍超過4,000海里。