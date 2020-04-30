美媒澄清特朗普欠中國銀行債務報道　特朗普回應：至少他們認錯

美國新聞網站Politico之前在4月24日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在中國銀行有數以千萬美元的債務，不過Politico最終在4月27日就該篇報道作出澄清，特朗普在4月29日也作出回應，他指「至少他們承認錯誤了」，然後點名批評《紐約時報》和《華盛頓郵報》沒有修正「假新聞」。

事件源於Politico在4月24日發表題為《特朗普欠中國銀行數千萬美元》的報道，並指這筆貸款快要在2022年到期。

但Politico在4月27日報道稱，他們在4月24日晚上收到中國銀行美國分行代表的一份聲明，稱該行在2012年交易之後不久就出售了相關債務，或將其證券化，該銀行發言人表示，目前對特朗普集團的任何資產都不感興趣。

Politico當時未有立即澄清相關報道，因為他們認為這份聲明與貸款服務機構的文件相悖，富國銀行（Wells Fargo）2017年的一份文件稱，中國銀行擁有「美洲大道1290號」大樓的金融權益，該文件有效期至2022年，屆時貸款到期。

報道稱，但是到了4月27日，富國銀行證實了中國銀行聲明的真實性，即該行與「美洲大道1290號」並無債務關係，文件將其錯誤地列為債權人。中國銀行補充稱，富國銀行正在採取措施糾正文件中的錯誤。

Politico當天晚上正式對24日的報道做出澄清。因此，原報道在27日晚上進行了第二次更新，以考慮到公開記錄中明顯的錯誤。報道還稱，Politico的承諾是讓新聞報道準確無誤。在這件事上，該新聞網站感到遺憾。

At least they admit it. The Failing @nytimes & @washingtonpost never correct their Fake Reporting! https://t.co/3aUKA4826K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

特朗普4月29日在Twitter上轉發Politico的澄清報道，並稱「至少他們承認錯誤了」，他稱，但《紐約時報》和《華盛頓郵報》「從不會修正他們的假新聞」。