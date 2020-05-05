美國本土首次發現「亞洲殺人蜂」　憂危及人類與養蜂業

美國本土近日首次發現有「殺人蜂」之稱的亞洲大黃蜂，數量數以百計，牠們不但威脅養蜂業，會以斷頭方式大規模殺害蜜蜂，也會對人類帶來可致命的風險。

路透社5月4日報道，據美國華盛頓州的農業官員表示，在鄰近加拿大的美國華盛頓州地區出現數以百計的亞洲大黃蜂，它們身長可達6.35厘米，原生於東南亞、中國大陸與台灣。

🔻更多亞洲大黃蜂的照片🔻

華盛頓州農業廳昆蟲學家Sven-Erik Spicheger表示，2019年12月，華盛頓州布萊恩市（Blaine）一間民居的主人首先發覺到亞洲大黃蜂的出現。他稱亞洲大黃蜂可以螫人多次，由於牠們體型大，可以注入更大劑量的毒液，毒液本身毒性相當強，會導致傷口周圍局部壞死。

他稱，多數人被螫一兩次還可以生存，但如果被螫很多次，壞死細胞和毒液實際上會開始進入血液、影響器官，最終可以致命。《紐約時報》報道，在日本，亞洲大黃蜂一年可造成多達50人的死亡。

亞洲大黃蜂也會危及農業及養蜂業，因為亞洲大黃蜂會攻擊蜜蜂，在數個小時之內，幾隻亞洲大黃蜂就能夠殲滅一整個蜂巢，按華盛頓州農業廳網站所指，亞洲大黃蜂在進入「屠殺階段」時，會以斷頭方式殺害蜜蜂，然後把蜂巢當自己家一樣捍衛，並拿幼蜂餵食自己的下一代。

路透社報道，目前科學家還未清楚亞洲大黃蜂是如何去到華盛頓州布萊恩市，最有可能的情況是來自停泊在華盛頓州港口的一艘貨櫃船內。