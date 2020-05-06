【新冠肺炎】美疫苗專家被調職提申訴　指控白宮盲目推薦抗疫藥物

美國生物醫學高級研究和發展局（BARDA）前總監布萊特（Rick Bright）5月5日向政府特別顧問辦公室（Office of Special Counsel）提交申訴材料，指控白宮在未經監管部門批准的情況下，擅自將氯喹（Chloroquine）作為抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的特效藥，而他本人卻因反對上述行為而遭到免職。

美國生物醫學高級研究和發展局（BARDA）前負責人布萊特4月22日曾發表聲明稱自己因為反對白宮將氯喹作為抗疫特效藥而遭到免職。（AP）

布萊特表示，他目睹白宮領導層從巴基斯坦和印度引進氯喹的過程，這些藥物及生產設施均未得到美國食品和藥物管理局（FDA）批准。他形容，這種盲目的行為將美國民眾置於危險境地，並令他本人在內的科學家感到震驚。

他還指出，他的上級一再拒絕他關於病毒會在美國蔓延的警告，並遭到美國衛生及公共服務部（HHS）忽視，以至華府錯過在疫情早期購買口罩的機會。

他又透露，世衛1月20日召開緊急會議討論疫情時，有很多美國官員參與，當時世衛組織指出「疫情爆發是一個大問題」。

美國總統特朗普（Donald Trump）多次吹捧瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）及氯喹（chloroquine）可治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。布萊特4月22日遭到調職，他翌日表示，相信這與他跟特朗普唱反調，反對倡議用瘧疾藥品氯喹治療新冠肺炎病人有關。他的律師24日宣布，會提起告密者申訴（whistleblower's complaint）。