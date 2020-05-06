【新冠肺炎】芝加哥將複查11月流感死亡病例　本土確診日期或提前

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，美國已有超過120萬人被感染。而隨着愈來愈多早期本土確診案例浮現，芝加哥衛生部門決定複查2019年因流感致死的病例是否與新冠肺炎有關。

芝加哥啟動複查流感死亡病例工作

美國有線新聞網絡（CNN）5月5日報道，美國芝加哥衛生部門將複查去年的死亡病例，以確定是否由新冠病毒導致。

芝加哥所在的庫克縣（Cook County）醫學檢查辦公室計劃對早在去年11月因心臟病發作和肺炎而死亡的病例進行復查，預計複查將持續約一個月。

美國成為全球感染新冠肺炎人數最多的國家。圖為紐約醫護人員將新冠肺炎患者的屍體推到一輛冷藏拖車。（AP）

庫克縣發言人德雷維安妮（Derevyanny）說：「我們的目的是弄清楚該病毒是否早已經存在。」複查並未限定於最早11月份的病例，如果確認有新冠肺炎導致的死亡，醫學檢查辦公室還將進一步往前追查。

目前芝加哥地區已知的首宗新冠肺炎死亡病例發生在3月16日。

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美國有市長稱去年11月已染病

美國新澤西州貝爾維爾（Belleville）市長梅勒姆（Michael Melham，暫譯）4月30日表示，他檢測發現自己擁有新型冠狀病毒的抗體，並稱認為自己是早在2019年11月就已感染新冠肺炎（COVID-19）。他的言論在當地引發議論。

根據梅勒姆的說法，他在2019年11月曾前往大西洋城（Atlantic City）參加會議，並開始感到不適，11月21日回程後，他開始出現發燒、發冷、有幻覺、喉嚨痛等病徵，他生病約3星期。

醫生當時指梅勒姆患上流感，直到新冠肺炎疫情2020年在新澤西州爆發之後，梅勒姆在4月29日收到自己的新冠病毒抗體檢測結果，結果呈陽性，顯示他有病毒抗體。他是在一次定期身體檢查後，近日向醫生提出接受抗體檢測。