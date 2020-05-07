新冠肺炎｜澳紐擬建「旅遊泡泡」波羅的海仿傚　勢成外遊新常態？

全球多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始緩和，限制措施有望逐步解封，可是想自由自在到外地旅遊還是遙遙無期。不過也不代表跨境旅遊短期內從此絕跡：澳洲和新西蘭便計劃以「旅遊泡泡」（travel bubble）的形式恢復通關；波羅的海三國也仿傚同樣的做法。

免隔離檢疫「旅遊泡泡」

所謂的「旅遊泡泡」是指製造暢通無阻的「走廊」，容許旅客於「泡泡」內自由流動，毋須接受隔離檢疫。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）5月5日公布有意設立「跨塔斯曼海旅遊泡泡」，雖然有未提出時間表，但仍然為航空和旅遊業帶來期待。

澳洲和新西蘭向來關係緊密。持澳洲護照人士可以免簽證到新西蘭旅遊和工作，不設期限，反之亦然。兩國都對彼此的旅遊業做出很大貢獻。澳洲航空公司（Qantas）行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）指，前往新西蘭的旅客當中澳洲佔最多，前往澳洲的旅客當中新西蘭則佔第二多。

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未來或將香港納入澳紐「泡泡」

至於實際操作，新西蘭旅遊業組織的行政總裁羅伯茨（Chris Roberts）預想旅客在機場要接受病毒檢測，結果呈陰性反應後獲准上機，抵達後亦要檢查體溫，並提供用作追蹤的資料。

如果澳紐的「旅遊泡泡」成功，未來亦有望擴大「泡泡」範圍。羅伯茨指，希望將太平洋島國納入「旅遊泡泡」範圍，之後再考慮擴展至其他抗疫取得成果的地區，包括台灣、香港、中國和韓國。不過也有意見擔心，開放太平洋島國旅遊或危害這些依賴援助的國家抗疫。

圖為4月30日，立陶宛維爾紐斯有市民於酒吧外聚集。政府延長封鎖措施至5月11日，不過容許博物館、圖書館、露天餐廳等地方重開。（AP）

波羅的海三國仿傚

澳洲旅遊業委員會執行總監韋斯塔韋（Simon Westaway）和羅伯茨均認為，「旅遊泡泡」或者成為其他國家參考的旅遊模式，但必須謹慎，否則將破壞兩國的國際形象，甚至引發第二波疫情。

一日之後，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞5月6日宣布設立波羅的海「旅遊泡泡」，容許三國公民自5月15日起自由流動，為歐盟首例。立陶宛總理斯克韋爾內利斯（Saulius Skvernelis）透露，波蘭和芬蘭有機會隨後加入「泡泡」。在宣告全球抗疫成功前，這種旅遊模式也許會成為另一種新常態。