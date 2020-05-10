【新冠肺炎】美媒：武漢實驗室疑一度突然關閉　或曾發生意外

新型冠狀病毒（COVID-19）在2019年12月從武漢爆發，但病毒源頭仍然是個謎，更成為中美之間的爭拗之一。華府方面認為病毒或可能是來自武漢的P4實驗室，但北京一直否認指控。有美國傳媒取得報告，指該實驗室曾在去年10月曾一度對外中斷，從而推斷當地或可能發生「危險事故」。

美國國家廣播公司（NBC）5月9日報道，旗下調查記者卡普蘭（Adiel Kaplan）提供一份刊載於網路，封面印著「MACE E-PAI COVID-19 ANALYSIS」字樣的報告，指武漢P4實驗室及附近的手提電話收發訊號，自去年10月11日起大幅減少。先前最後一次的手機訊號啟動是在10月6日，顯示6日至11日期間可能發生事端，而且是疑似導致實驗室關閉的「危險事故」。

武漢P4實驗室全名是「中國科學院武漢國家生物安全實驗室」，由中法合建，於2015年1月建成、2018年1月啟用，主管機關是中國科學院武漢病毒研究所。

新型肺炎：2020年1月10日，一名戴着口罩的警務人員在武漢市封閉的海鮮市場前站崗，該處被指是新型肺炎爆發的源頭。（Reuters）

圖像亦顯示，去年8月至10月6日期間，相信是出入實驗室管制大樓的位置有很多光點，顯示當地活動頻繁。不過在10月7日至24日，整個實驗室園區沒有光點，直到25日疑似管制區的位置才再次出現光點。

報告指出，去年11月24日至30日期間，在武漢病毒研究所及附近出現的多個手機裝置定位中，其中有個手機裝置的定位點在新加坡，持有人是杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）新興感染疾病（Emerging Infectious Diseases）小組成員。

該報道提到，這些資料來自實驗室部分員工的個人行動通訊裝置。美國情報官員認為這些證據可能不夠充分，目前當局仍在收集和分析更多個人手提電話的定位資訊，以及武漢P4實驗室的衛星圖像等線索，釐清是否有任何異常。

NBC強調，分析報告並未提出可佐證P4實驗室曾關閉與洩漏新型肺炎病毒的直接證據，但若證實當地確曾突然關閉實驗室，則可視為病毒外洩的間接證據。