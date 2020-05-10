【新冠肺炎】哥倫比亞一公司設計這種床　令躺上去的人心情複雜……

厄瓜多爾（Ecuador）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，棺材短缺，很多人找不到或是買不起木製棺材，只能以紙板製成的棺材代替。美國媒體5月9日報道，鄰國哥倫比亞（Colombia）一間廣告公司研製新產品協助解決這個問題。它將棺材和病床的功能二合為一。話雖如此，但當潛在買家想到這睡床可能會成為自己最後的歸處，不知有何感想。

廣告公司ABC Display設計出附有金屬欄杆的紙皮床。設計師指，在患者病逝後，紙皮床可「變成」棺材。

公司經理戈麥斯（Rodolfo Gómez）說出設計「紙板床」的原因。他說是厄瓜多爾最近的事態發展讓他受到啓發，想找出辦法去幫忙。他說，貧困家庭沒法付錢買棺材。

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他指出，每張床的價格約85美元（約663港元），可承受150公斤的重量。

他計劃捐出10張紙板床給哥倫比亞亞馬遜省（Amazonas Department），當地亦面臨資源短缺的問題。

美聯社5月9日報道，有最少一位醫生質疑紙板床的穩固程度。醫生亦警告，遺體在放入紙皮棺材前，應先置於密封的袋內，以免病毒傳播。

報道指出，迄今未知這種床會否真的面市應用，而公司仍未接到訂單。