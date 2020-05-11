【新冠肺炎】世衛否認習近平向譚德塞施壓　指兩人並無通電話

世界衛生組織（WHO）5月9日發表聲明，否認中國國家主席習近平曾就新冠病毒肺炎（COVID-19）肺炎，向其總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）施壓，並指德國媒體《明鏡》周刊（Der Spiegel）於5月8日刊登的報道 「毫無根據，子虛烏有」。

2020年1月28日 ，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

《明鏡》周刊日前引述德國聯邦情報局的情報指，習近平在1月21日與譚德塞通話時，要求世衛不要公布病毒人傳人的資料，並延後定性全球大流行。德國聯邦情報局估計，中國的做法導致全球損失4至6周的時間對抗新型冠狀病毒肺炎。

世衛發表聲明稱，習近平與譚德塞1月21日並無通電話，強調有關的不準確報道轉移視線，「影響了世衛及全世界為結束疫情大流行的努力」，又指出「中國是在1月20日證實新型冠狀病毒可人傳人。」

+ 5 + 4 + 3

中國駐德大使吳懇5月8日亦曾接受《明鏡》周刊訪問，稱美方意圖借陰謀論轉移大眾對美國政府應對失靈的關注，駁斥關於中方向公眾隱瞞疫情的指責，「我們反對的是，在沒有任何證據的情況下企圖將中國放在被告席上」。

（綜合報道）