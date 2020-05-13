【新冠肺炎】全球逾百名議員聯署呼籲　要求IMF等免除貧窮國債務

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情重創經濟，全球逾300名議員在5月13日參與聯署，呼籲國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行免除最貧窮國家的債務，並增加融資，避免出現全球經濟崩潰。

有關呼籲由美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）和民主黨眾議員奧馬爾（Ilham Omar）帶頭提出，並由來自20多個國家的議員支持。桑德斯認為，貧窮國家需要金錢照顧民眾，而不是用於償還他們向大型國際金融機構欠下的債務。他又建議世界銀行、IMF等國際金融機構至少應免除最貧困的25個國家的債務，避免貧困、飢餓和疾病以令人無法想像的速度擴散，危害數億人的生活。

現時各國普遍採取的抗疫封鎖措施，為全球經濟帶來負面影響，尤其是衛生系統薄弱、債台高築、缺乏資源應對衛生經濟雙重危機的貧窮國家更加首當其衝。

該批議員在信中呼籲，應該直接免除最貧窮國家的債務，而不只是像20國集團（G20）4月決定的暫停還債措施。他們又認為，若不這樣做，這些貧困國家無法優先考慮抗疫所需的支出，反而可能導致全球供應鏈和金融市場持續混亂。

聯署亦敦促IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）支持建立數萬億美元計的新式特別提款權（Special Drawing Rights，SDR）。

世界銀行曾表示會研究如何擴大支援最貧窮國家，但警吿免除債務可能會損害其信用評級，削弱其向成員國提供低成本融資的能力。而格奧爾基耶娃出席一個場合時表示，IMF或會進一步下調2020年全球GDP負增長3%的預測，並稱新興市場和發展中國家可能需要超過2.5萬億美元的資金應對疫情。