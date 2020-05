【新冠肺炎】美國研究：36.6%住院患者出現腎損傷

美國研究人員5月14日表示,在紐約一個大型醫療集團接受治療的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者中,有36.6%人出現急性腎損傷,當中將近15%需進行透析治療。

這項研究是由美國紐約州最大醫療集團諾思韋爾醫療保健公司(Northwell Health)的一個團隊進行。

研究共同作者、腎臟學家賈韋里(Kenar Jhaveri)說:「我們發現,在首批入院的5,449名患者中,有36.6%出現急性腎損傷。」賈韋里也是霍夫斯特拉大諾思韋爾醫學院(Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell)腎臟科副主任。

這項研究5月13日刊登於《國際腎臟學》月刊(Kidney International),是迄今針對新冠肺炎患者腎損傷所進行的最大型研究。

當腎臟衰竭且無法過濾體內廢物時,就會發生急性腎損傷。路透社在5月14日的報道中引述賈韋里接受電話訪問時說,在出現腎衰竭的患者中,有14.3%人需進行透析治療。

賈韋里說,在很多個案中,腎衰竭大約在重症患者需接上呼吸機時發生。在需要用呼吸機的逾1000名患者中,約90%出現急性腎衰竭;在不需要使用呼吸機輔助的925名患者中,僅21.7%出現腎衰竭。他說,病情非常嚴重的患者,通常會隨病情惡化而出現腎衰竭。