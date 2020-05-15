【新冠肺炎】美國研究：36.6%住院患者出現腎損傷

美國研究人員5月14日表示，在紐約一個大型醫療集團接受治療的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者中，有36.6%人出現急性腎損傷，當中將近15%需進行透析治療。

這項研究是由美國紐約州最大醫療集團諾思韋爾醫療保健公司（Northwell Health）的一個團隊進行。

研究共同作者、腎臟學家賈韋里（Kenar Jhaveri）說：「我們發現，在首批入院的5,449名患者中，有36.6%出現急性腎損傷。」賈韋里也是霍夫斯特拉大諾思韋爾醫學院（Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell）腎臟科副主任。

這項研究5月13日刊登於《國際腎臟學》月刊（Kidney International），是迄今針對新冠肺炎患者腎損傷所進行的最大型研究。

當腎臟衰竭且無法過濾體內廢物時，就會發生急性腎損傷。路透社在5月14日的報道中引述賈韋里接受電話訪問時說，在出現腎衰竭的患者中，有14.3%人需進行透析治療。

賈韋里說，在很多個案中，腎衰竭大約在重症患者需接上呼吸機時發生。在需要用呼吸機的逾1000名患者中，約90%出現急性腎衰竭；在不需要使用呼吸機輔助的925名患者中，僅21.7%出現腎衰竭。他說，病情非常嚴重的患者，通常會隨病情惡化而出現腎衰竭。