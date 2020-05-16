【新冠肺炎】泰國將香港剔出疫區　意大利6月3日「解禁」國際旅遊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

意大利：政府5月16日通過法令，18日起民眾可在區內自由行動、區與區之間的旅行在6月3日開始解禁。來往意大利的國際旅行在6月3日開始恢復。

泰國：《皇家公報》5月15日公布，自5月16日起，將中國內地、韓國、香港和澳門剔出「危險疾病地區」的名單。據指，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）有份參與遊說工作。

根據泰國規定，來自「危險疾病地區」人士，須於起飛前出示3天內發出的醫學健康證明，並購買健康保險。他們須同意安裝和使用手機監控應用程式。

俄羅斯：首都莫斯科5月15日開始為所有居民作免費的抗體檢測，測試會交由全市各地30間診所進行。市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指，每隔幾天會有7萬名市民收到檢測的邀請。在月底前該市可每日完成20萬次檢測。

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波羅的海三國：立陶宛（Lithuania）、拉脫維亞（Latvia）和愛沙尼亞（Estonia）推出歐盟中第一個「安全旅行圈」（travel bubble）。它們5月15日午夜起重開三國之間邊境。公民可以在區內自由流動，他們入境後亦不用隔離14天。

它們推出「安全旅行圈」，目的是再度啟動因新型冠狀病毒肺炎疫情而停擺的經濟活動。

日本：東京都知事小池百合子5月15日公布放寬緊急事態宣言的路線圖。放寛措施會分3階段進行，首先是重開博物館、美術館及圖書館等公共設施，然後是劇場等沒有發生群組感染的、難以形成包含「三密」因素的設施（「三密」即密閉、密集和密切接觸），最後是除了Live House及有陪客服務之外的餐飲店等設施。

放寛措施的7項大致標準包括單日新增感染人數低於20人、感染路徑不明者比例低於50%、單周確診者增幅有下降趨勢等等。

圖為5月15日中國的醫護人員在為武漢住宅區的居民進行檢測。（Reuters）

斯洛文尼亞：政府在證實過去2周每日新增確診人數少於7人後，於5月14日宣布該國的冠狀病毒疫情結束，成為歐洲首個宣布疫情結束的國家。政府在聲明中指，入境斯洛文尼亞的歐盟國家公民，將不再需要接受最少7日的強制隔離。

歐盟：歐盟5月13日公布旅遊業防疫措引，務求趕及暑期旅遊旺季前重新開放跨境旅遊。部份國家已經宣布局部開放邊境，例如波羅的海三國5月15日起互相開放邊境，德國和奧地利的邊境將於6月15日重開，瑞士也有意重開除意大利之外的全部邊境。不過意大利表明反對歐盟內重開邊境的雙邊協議，認為破壞單一市場原則，並威脅退出歐盟。

法國：總理菲利普（Edouard Philippe）5月14日公布耗資180億歐元支援旅遊業。他表示，現時有95%的酒店關閉，政府的首要任務是避免企業破產和職位流失，並指將補貼被迫休假的員工70%薪金。他期望疫情較輕的地區6月2日可以重開餐廳。

摩納哥：未來數天開始對所有民眾進行病毒的檢查，之後包括在摩納哥居住和工作的人。檢測是以自願性質進行。

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智利：政府5月13日宣布，首都聖地亞哥（Santiago）全面封城，包括之前已解封的周邊地區，並實行強制性檢疫。智利衛生部長馬納利奇（Jaime Manalich）形容該國5月情況嚴峻，全國過去24小時單日新增確診個案，較前一日增加六成，稱封鎖措施是必需做法。

美國：美國加州州立大學5月12日宣布，受新冠肺炎影響，本年秋季將取消親身到校園上課的課程，改為以互聯網遠程授課。

美國密歇根州的工人5月11日開始返回生產線，汽車業展開重啟工作。密歇根州一些汽車配套供應商11日重新開啟，讓維持生產必需的最少量工人返崗，為5月18日恢復汽車生產做準備。密西根州為美國中西部工業州，受到疫情與之後的經濟影響的嚴重衝擊。

底特律三大汽車製造商——通用汽車、福特汽車，及菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles）已表示，他們計劃5月18日恢復北美工廠的汽車生產。

美加：美國和加拿大或延長兩國非必要旅遊限制至6月21日。加拿大政府消息人士5月13日指，現時撤銷限制的話是太早，正與華府商討尋求延長多1個月。美國土安全部官員指，美方也同意延長限制30日，又稱與墨西哥的邊境限制措施亦可能會延長。

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意大利：政府批准一項規模達550億歐元的刺激計劃，幫助國內企業和家庭應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊。計劃內容包括向企業提供補貼及稅收減免、向家庭給予育兒津貼等。

冰島：總理雅各斯多提爾（Katrín Jakobsdóttir）5月12日宣布，將不遲於6月15日放寬國際旅客入境限制，旅客將可選擇接受病毒檢測，或是隔離14天。檢測結果可同日出爐，呈陰性反應人士將不需要自我隔離。當局並要求入境人士下載及使用官方追蹤應用程式。

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印度：總理莫迪（Narendra Modi）5月12日宣布推出總值20萬億盧比的刺激經濟計劃，以提振當地受疫情打擊的經濟。計劃規模相當於印度國內生產總值10%，希望能解決大量失業及企業長期停工等問題。當局會在未來幾天公布詳情，一攬子計劃會包括中小企、勞工及中產階級等。

西班牙：當地政府公布自5月15日起所有入境旅客要隔離14天，期間只可因為購買日用品、求醫或在必須的時候外出，措施會生效至起碼5月24日。