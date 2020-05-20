美國F35-A在空軍基地墜毀　五天內第二宗戰機事故

美國媒體報道，美軍一架F-35A戰鬥機5月19日晚上於佛羅里達州一個空軍基地墜毀。這是一周之內美軍於同一基地發生的第二宗墜機事件，均無人員傷亡，此前一架F-22戰鬥機於5月15日墜毀。

一架F-35A戰機的成本約為9,000萬美元，但暫無消息透露涉事F-35戰機的損壞情況（Reuters）

據美國埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）5月20日消息稱，19日晚上9時30分，在該基地例行夜間訓練期間，空軍第33戰鬥機聯隊第58中隊一架F-35A戰鬥機着陸時墜毀。來自第96試飛聯隊的第一批急救人員已到達現場，事故原因正在調查中。

飛行員安全彈出後已被送醫，目前身體狀況穩定。此次事故沒有造成美軍人員或平民的傷亡，暫時不對外發布涉事飛行員的姓名。

美國The Drive網站5月20日文章稱，5月15日，埃格林空軍基地第325戰鬥機聯隊第43戰鬥機中隊的一架F-22戰鬥機也在距離基地不遠處墜毀，飛行員安全彈出，成功逃生。

埃格林空軍基地擁有大量飛機，是F-35戰鬥機的主要訓練基地。埃格林空軍基地還有許多其他任務，包括成為空軍戰術飛機社區的武器研發基地和支持其他發展任務。