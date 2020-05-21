朝鮮自行打破領導人「神話」　罕見否認金日成懂得「縮地術」

朝鮮《勞動新聞》5月20日首次否認過去曾用來將朝鮮前最高領導人金日成偶像化的「能使用縮地化」的神話，韓國媒體21日評價稱「極其罕見」。

《勞動新聞》5月20日刊登題為《縮地法的秘訣》一文，說：「其實不可能有人時而消失，又時而出現，可以在地里縱橫馳騁。縮地法不是魔法師的靈性技術，而是通過與人民合作實現的現實戰略。過去日軍到處安插密探，探測游擊隊的行蹤，但人民事先通知他們圍剿隊的移動路線，讓游擊隊反而用伏擊戰消滅日軍。然後有說法稱『游擊隊會使用縮地法，神出鬼沒』。如果有縮地法，那應該是人民群眾的縮地法。」

韓國《朝鮮日報》5月21日報道指出，這種對縮地法的這種解釋，與金日成和金正日時代的解釋不同。

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朝鮮過去曾通過各種手段將最高領導人神化，例如在描述第一代領導人金日成時稱其「用松果製造手榴彈，用沙子造大米，會縮地法，能夠乘枯葉渡江」。描述第二代領導人金正日時，曾稱「（將軍）出生的2月16日是嚴冬，但有216隻燕子飛過」。1996年，朝鮮還創作了一首名為《將軍會用縮地法》的歌曲，被指用來強化「白頭山血統」的正當性。

像這種神化最高領導人的宣傳方式在2019年2月朝美首腦會談無疾而終後發生重大轉變。金正恩曾在2019年3月的書信中表示，「如果把領袖的革命活動和風貌神秘化，會掩蓋真相」。

《朝鮮日報》引述韓國國策研究所一位負責人表示，金正恩接受西歐的現代化教育後，在美朝河內「特金會」嚐到失敗的苦果。他因此想樹立全力以赴的、現實玨領導人形象，而不是在神話和萬能的領導人。該報引述觀察認為，金正恩試圖擺脱祖父金日成及父親金正日的神秘影子。