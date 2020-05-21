北京被指奉行戰狼式外交　中國大使：功夫熊貓更貼切

中國駐意大利大使李軍華5月20日就意大利新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等問題接受意大利《晚郵報》採訪。

意大利是最先爆發新冠疫情的歐洲國家之一。圖為身穿防護服的工人在米蘭中央火車站前消毒。（AP）

記者問：「您怎麼看待意大利政府遏制疫情的舉措，您認為我們採取了「武漢模式」嗎？」

李軍華表示，遏制疫情沒有適用各國的固定模式，因國施策、效果導向就是上策。我認為，意大利是綜合各家之長，採取了適合自己的抗疫模式。既把救治生命置於首位，又嚴格居家遏制擴散；既突出中央主導，又發揮地方主動，同時鼓勵民眾參與。事實證明這些都是正確的、有效的，疫情已明顯趨緩。

記者問：關於「健康絲綢之路」有什麼新計劃嗎？除了抗擊新冠病毒的物資流通外，它還有什麼含義？對意大利來說，它有什麼政治或經濟上的裨益嗎？

李大使稱，習近平主席於2016年明確提出攜手打造「健康絲綢之路」，就是要加強「一帶一路」沿線各國衛生合作，實現健康發展。在抗疫之後，推進共建「健康絲綢之路」更具現實價值。加強在疾病防控、醫療救援、醫學科研、人員培訓、康護產業等領域的互利合作，提高處理突發公共衛生事件的能力，都會成為「健康絲綢之路」的重要內容。在衛生領域，中意既有共同的需求，也有良好的合作基礎。

記者問：多年來中國在世界各地的外交機構都很安靜、很謹慎，為什麼最近很多中國大使開始積極發聲了？有人用「戰狼」來形容中國外交的輿論戰，您是「戰狼」嗎？

李大使稱，中國人的基因是崇尚以和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」。因此，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。遺憾的是，總有一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，近來更是藉助疫情反覆對華造謠抹黑，極盡污名化之能事。且不說中國人民為防控疫情作出的巨大犧牲，僅今年3至4月，中國共出口口罩278億隻，防護服1.3億套，檢測試劑盒7,341萬人份，呼吸機4.91萬台。這為國際抗疫作出了重要貢獻。

李大使稱，請問這些造謠抹黑，對中國公平嗎？道德嗎？為此，中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體，還原事實、講明道理。這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。我個人不認為「戰狼」是合適的標籤，「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。