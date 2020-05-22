美國參議院批准拉特克利夫任命　特朗普盟友擔任國家情報總監

美国国会参议院5月21日投票通过德州众议员拉特克利夫（John Ratcliffe）出任国家情报总监。他将会负责监察美国17个情报机构，以及协调美国情报工作。

拉特克利夫被指是忠于美国总统特朗普（Donald Trump）的盟友。他在特朗普2019年备受弹劾案困扰时曾开腔支持。

拉特克利夫在出席其任命听证会时说，他会是独立的国家情报总监，亦会让就重要的进展知会国会。

他在听证会中表现出并非是特朗普阵营的人，包括他说相信俄罗斯在2016年干预美国总统大选。而特朗普一直对这种说法表示反对。

拉特克利夫称上任后会就情报界的发现与特朗普沟通，即使他知道总统可能不同意他们的发现，或会将他解雇。

參議院以49票贊成、44票反對通過他的任命。雖然共和黨議員全票通過，他仍是自這個職位在2005年創立以來，首位未能獲得兩黨議員廣泛支持的國家情報總監。

他2019年7月獲特朗普提名，未幾予以放棄，因一些參議院共和黨人認為他經驗不足，以及他在網站上聲稱自己擔任聯邦檢察官時一天拘捕300名非法入境者是誇大。他再獲提名後，民主黨的議員仍對他的任命仍表示反對，以及質疑他會否是一名獨立的領袖。

參議院情報委員會代理主席、共和黨籍的魯比奧（Marco Rubio）稱相信拉特克利夫能勝任國家情報總監一職。

參議院少數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）則說，從特朗普以解僱一位又一位監察長來衝擊行政部門獨立性及問責性看來，他認為總統不會容忍任何人反對他。對於一定要向總統說出不中聽事實的國家情報總監來說，特朗普的處事方式無疑令任何相信民主的官員脊背發涼。